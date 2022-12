Politi til stede i København NV

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Ved Hulgårdsvej i Københavns nordvestkvarter er politiet stærkt til stede i forbindelse med en politiaktion.

Ifølge Henrik Svejstrup, der er vagtchef ved Københavns Politi, rykkede politiet ud en adresse, hvor de skulle forsøge at komme i kontakt med med en person. Politiet er nu kommet i kontakt med personen, men ville kun oplyse, at personen ikke var til fare for andre.

For at sikre mest arbejdsro har politiet afspærret Hulgårdsvej i begge retninger ved Borups Allé og Hvidkildevej og forventer, at det kommer til at tage et stykke tid, så 'det kan godt trække ud'.

Jørgen Christensen, der bor i området, siger til Ekstra Bladet, at 'det fremmødte politi havde fundet politiskjoldene frem' til aftenens aktion.

Politiet ville for nuværende ikke oplyse alt for meget om sagen, mens den står på.

Politiet er til stede i en lejlighed i Københavns NV-kvarter. Foto: Kenneth Meyer

Opdateres ...