Politi til stede i Mørke: 29-årig indlagt

Østjyllands politi undersøger en hændelse i Mørke, hvor en mand er kommet til skade. Han er uden for livsfare

Politiet er i øjeblikket til stede i Mørke, hvor en 29-årig mand er kommet til skade - muligvis som følge af en kriminel handling.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

'Den 29-årige er indlagt, men er uden for livsfare,' skriver de og understreger, at de ikke har yderligere information på nuværende tidspunkt.

Politiet meldte tidligere på dagen ud, at de havde afspærret området og kom til at være der et stykke tid.

Der er ingen fare på færde og folk kan færdes frit, så længe man respekterer politiets afspærringer, skrev de.

Mørke er en mindre by på Djursland, 26 kilometer fra Aarhus.

Ekstra Bladet følger sagen ...