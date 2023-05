Politi til stede på handelsskole

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Politiet er tirsdag ved middagstid til stede på handelsskolen, ZBC, i Næstved.

Det bekræfter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi over for Ekstra Bladet.

Politiet ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse nærmere om årsagen til, at politiet er til stede, ligesom de ikke ønsker at oplyse, hvornår de har fået anmeldelsen, der ligger til grund for deres tilstedeværelse.

Ekstra Bladet har modtaget flere billeder fra stedet, der viser betjente bevæbnet med maskinpistoler til stede på skolen.

Også ZBC's uddannelsesdirektør, Glenny Hansen, der selv befinder sig på stedet, bekræfter politiets tilstedeværelse.

- Jeg kan ikke komme ind på, hvad det drejer sig om, men politiet er i gang med at efterforske en hændelse. De har styr på situationen, og vi samarbejder tæt med politiet, siger Glenny Hansen til Ekstra Bladet.

Han fortæller desuden, at eleverne er blevet orienteret om, at politiet er til stede, og at de kan være trygge på skolen.

Ekstra Bladet følger sagen ...