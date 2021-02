Politi til stede: Rasmus Paludan har åbnet mystisk pakke

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Mandag eftermiddag er politiet talstærkt til stede i stationsbyen Rødkærsbro i Midtjylland, hvor de undersøger et mistænkeligt forhold, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Politiets tilstedeværelse skyldes, at lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, har modtaget og åbnet en mistænkelig pakke. Pakken mistænkes at indeholde giftstoffer.

Det bekræfter Rasmus Paludan overfor Ekstra Bladet.

- Jeg er isoleret sammen med mine livvagter lige nu, fortæller han.

- Hvordan så indholdet af pakken ud?

- Der var nogle sprøjter inde i pakken med noget flydende. Der var ikke nogen afsender på pakken.

- Er du blevet utilpas fysisk efter at have åbnet pakken?

- Nej, men jeg har det dårligt over, at der er nogen, der kan finde på at sende sådan noget til mig.

Umiddelbart er der ingen tilskadekomne, oplyser politiet.

Foto: Brian Bjeldbak/BYRD

'Håber ikke jeg får symptomer'

Kommunikationsrådgiver hos Midt- og Vestjyllands Politi Mette Quistgaard oplyser til Ekstra Bladet, at der ikke er meldinger om tilskadekomst, og at man bør holde sig fra området.

- Der er ikke fare for omgivelserne, og man skal ikke være bekymret. Men man skal holde sig væk fra det område, politiet har spærret af, siger hun.

- Også for at give politiet arbejdsro.

Rasmus Paludan bekræftede tidligere på dagen også hændelsen på Facebook.

'Pakke med mulige giftstoffer modtaget af mig i Vestjylland,' skrev han.

'Hazmat team på vej. Håber ikke, jeg får symptomer.'

I en såkaldt story på Facebook har han ydermere lagt et billede op, som forestiller politi og ambulancer.