Politi til stede til rockerfest i Aalborg

Lørdag aften er Comanches MC-rockere samlet i Aalborg til fest.

Det samme er politiet, der som vanligt er dukket op for at sørge for, at festen ikke løber løbsk for de motorcykelkørende klubmedlemmer.

- Vi er til stede derude, og det foregår stille og roligt indtil videre, lyder den korte melding fra Nordjyllands Politi.

Det er ikke mere end tre uger siden, den nystartede rockergruppering senest holdt fest i det jyske.

Lørdag den 13. maj kørte rockerne i en kortege af brølende motorcykler ind til en fest i deres rockerborg i Randers, hvor de for første gang viste deres nye rygmærker: Et indianerhoved, formet som et kranie, med skæg.

Men selvom rockergruppen er ny, er rockerne under vestene særdeles velkendte, da stort set samtlige af rockerne ifølge Ekstra Bladets oplysninger tidligere har været medlemmer af Satudarah.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvem der er de ledende kræfter i Comanches MC.

Nordjyllands Politi ville ikke uddybe indsatsen til festen nærmere. Men politiet har tidligere været til stede til rockerfester med den helt store oppakning - nemlig med et stort telt.

I denne artikel, der blev skrevet i kølvandet på en Hells Angels-fest, får du forklaret, hvad der sker inde bag politiets teltdug.