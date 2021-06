Politi til Vejle-borgere: Vær ikke bekymret

Endnu en mand blev onsdag varetægtsfængslet i sag om grusom vold og frihedsberøvelse af 18-årig mand, som sigtes for at have dræbt 19-årig mand med 'adskillige knivstik'

Selvom Sydøstjyllands Politi de seneste dage har været meget synlige i bybilledet i Vejle, så skal borgerne ikke være bange eller bekymret. Heller ikke selvom byen i den forgangne weekend indrammede to uhyggelige hændelser om knivdrab og grusom vold og frihedsberøvelse.

- Det er to alvorlige forbrydelser og vel nogle af de værste af slagsen i længere tid i Vejle. Derfor har vi også været talstærkt til stede i centrum af byen, fordi vi har sat mange ressourcer ind i efterforskningen af de to sager, siger efterforskningsleder og vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, Jens Lyng Michelsen, til Ekstra Bladet.

Han tilføjer, at politiets synlighed ikke bør forveksles med, at byen er blevet et farligere sted, men med hans kollegers 'opsøgende arbejde' og forhør af beboere tæt på gerningsstedet for knivdrabet og det faktum, at drabssagen og volds- og gidselsagen kræver minutiøst efterforskningsarbejde.

Det har ikke skortet på blomster og hilsner til den knivdræbte Hassan Can Muhammed Bican Ahmed Incikli. Foto Tim Kildeborg Jensen

Derfor efterlyser Sydøstjyllands Politi også flere vidner, der har befundet sig i centrum af Vejle i tidsrummet fra klokken 23.30 og en time frem natten mellem fredag og lørdag.

- Vi har heldigvis fået flere henvendelser fra vidner, men jeg kan ikke uddybe, hvad de går ud på, siger Jens Lyng Michelsen.

To mistænkte på fri fod

Sydøstjyllands Politi holder i det hele taget kortene tæt ind til kroppen omkring efterforskningen af de to sager, som ifølge Jens Lyng Michelsen har en direkte sammenhæng.

Således var informationerne også få, efter at en tredje person onsdag blev varetægtsfængslet i to uger efter at være fremstillet i lukket grundlovsforhør ved Retten i Kolding. Der var tale om en 18-årig mand, som meldte sig selv til politiet tirsdag eftermiddag, og han sigtes ifølge Ekstra Bladets oplysninger for at have deltaget i sagen om grov vold, trusler og frihedsberøvelse.

Yderligere to mænd er mistænkt for at have deltaget i voldsorgiet mod den dræbte Hassan Can Muhammed Bican Ahmed Incikli.

Der er ifølge Vejle Amts Folkeblad tale om en navngiven, 22-årig vejlenser, som i forvejen er kendt hos politiet, og en ukendt fjerde medgerningsmand.

Grusom straffeaktion

De fire mænd, hvoraf de to altså stadig er på fri fod, har angiveligt villet hævne knivdrabet på Hassan, som ifølge Sydøstjyllands Politi blev stukket flere gange i en passage nær Nørretorv og Kalkbrænderivej i centrum af Vejle.

Politiets omfattende undersøgelser omfatter også som her at lede efter gerningsvåbnet. Foto Local Eyes

Den én time lange straffeaktion lørdag formiddag mod den nu drabssigtede omfattede flere slag og spark i ansigtet og på kroppen. De fire gerningsmænd borede ifølge politiets sigtelse en pind i øre og anus, forsøgte at afbrænde offerets øjenlåg, begravede hans ansigt i mudder, så han ikke kunne trække vejret og truede ham ved blandt andet at råbe 'vi gennemtæsker dig, du skal dø i dag'.

Vicepolitiinspektør Jens Lyng Michelsen vil ikke udtale sig yderligere om relationerne mellem de i alt seks implicerede i de to sager.

