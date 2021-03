Politi tilstede i Horsens: Undersøger mistænkeligt forhold

Sydøstjyllands Politi er tilstede i Horsens i krydset ved Bakkesvinget og Chr M Østergaards Vej, hvor der bliver undersøgt et mistænkeligt forhold.

Det bekræfter Sydøstjyllands Politi overfor Ekstra Bladet, der ikke kan sige mere på yderligere tidspunkt.

- Jeg kan godt bekræfte, at der er politi tilstede derude, og vi undersøger et mistænkeligt forhold, siger vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

Ekstra Bladet erfarer, at et område lige nu er afspærret og bliver afsøgt af hunde.

