Politi: Tre ramt af skud

Københavns Vestegns Politi oplyser på Twitter, at de er massivt til stede på Islevbrovej i Rødovre i forbindelse med skyderi.

Ekstra Bladet har erfaret, at nogle er blevet ramt under skyderiet.

Politiet har netop meldt ud, at tre personer er blevet ramt af skud, men de kan ikke give oplysninger om personernes tilstand lige nu.

Politiet har afspærret et meget stort område, og politihunde leder efter spor, blandt andet under biler på en nærliggende p-plads. For kort tid siden er også kriminalteknikere ankommet.

Politiet har afspærret et større område og søger efter spor med hunde. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladets kvinde på stedet oplyser, at folk fortæller, at politiet har været rundt for at afsøge i de omkringliggende villahaver.

En borger som bor i nærheden siger impulsivt:

- Skyderi? Nu igen. Jeg er målløs. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Man kan snart ikke være nogen steder.

Vidner opfordres til at kontakte Københavns Vestegns Politi på 43 86 14 48.

Det er anden dag i træk, at der er blevet skudt på åben gade i hovedstadsområdet. I går blev det fatalt, da en mand blev skudt i ryggen på Nørrebro i København og afgik ved døden. I den sag er to mænd anholdt og bliver netop nu fremstillet i grundlovsforhør.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen ....

