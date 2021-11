Politi: Tror der er flere ofre derude

Mens tre mænd er blevet sat bag tremmer, fortsætter efterforskningen af en grov sag, hvor der kan være flere ofre, som endnu ikke har haft mod til at gå til politiet.

De tre mænd blev efter et grundlovsforhør i dag i retten i Holbæk varetægtsfængslet frem til foreløbig 7. december.

De er alle sigtet for at stå bag en række tilfælde af afpresning i Kalundborg hen over sensommeren og efteråret, hvor de mistænkes for at have afpresset ofrene for mindst 36.000 kr. ved at true dem med vold.



Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.



-Vi har efterforsket sagen gennem nogen tid, og det har været vanskeligt at få de forurettede til at stå frem. Det er vores indtryk, at de har været bange for at fortælle, hvad de har været udsat for. Vi tror også, at der kan være flere ofre derude, som vi endnu ikke har identificeret. Så derfor vil vi gerne anmode alle, der muligt selv har været udsat for afpresning i Kalundborg, om at henvende sig til politiet og fortælle, hvad de ved, siger politikommissær Richard Olsen fra Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

De anholdte har taget forbehold for, om de vil kære fængslingen til landsretten, men deres stillingtagen til sigtelserne er foreløbig uvis.

