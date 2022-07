Politi udleverer borgeres genstande efter skyderi i Field's

Politiet vil fra onsdag udlevere efterladte genstande, som er fundet i indkøbscenteret Field's efter skyderiet søndag, hvor tre blev dræbt og flere såret.

Det oplyser Københavns Politi i et opslag på Twitter.

Flere borgere måtte efterlade genstande, da skyderiet brød ud søndag.

- Fra i morgen er vi klar til at udlevere efterladte genstande, som er fundet i Field's efter skyderiet søndag.

- Vi udleverer onsdag til fredag klokken 9-18 på Politigården i København. Ret henvendelse i receptionen ud mod Polititorvet, lyder det.

Den formodede gerningsmand blev søndag anholdt. Mandag blev han varetægtsfængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling i 24 dage.

Han er sigtet for at have dræbt en 46-årig mand, en 17-årig pige og en 17-årig dreng.

Derudover er han sigtet for syv drabsforsøg.

Alle fire personer, der blev alvorligt såret, er uden for livsfare ifølge Region Hovedstaden.

Politiet har ikke kunnet bekræfte et motiv.

Den formodede gerningsmand lider af så alvorlige psykiske problemer, at han ikke egner sig til at sidde indespærret i et almindeligt fængsel. Det afgjorde en dommer under grundlovsforhøret i sagen.