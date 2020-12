Politi undersøger lig

Sydsjællands Politi arbejder fortsat på at få fastslået identiteten på et lig, som blev fundet i et naturområde ved Skibinge nær Præstø i weekenden.

- Det bærer præg at have ligget nogen tid i naturen, og derfor kan det godt tage nogle dage endnu, før vi kan fastslå identiteten, forklarer vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen overfor Ekstra Bladet.

- I sommer efterlyste politiet en 85-årig kvinde, som var bortgået fra sit hjem i det område, kan det være hende?

- Vi undersøger om der er en sammenhæng, men det er for tidligt at sige, svarer Søren Ravn-Nielsen.

- Er der noget ved fundet af liget som er mistænkeligt?

- Nej det er der umiddelbart ikke. Men når man finder et lig og ikke straks kan fastslå omstændighederne omkring det, foretager vi forskellige undersøgelser, siger han.

Anmeldelsen om ligfundet kom til politiet lørdag klokken 12.41.

Liget blev siden kørt til Retsmedicinsk Institut.