Politi undersøges efter voldsom anholdelse

Nordjyllands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke har nogle kommentarer til adfærdsklagen. Den 10. januar sagde politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi om episoden:

- Hvordan ender han med at være livløs og have brug for førstehjælp, hvis han kun har fået 'knubs' under anholdelsen?

- De bakser jo med ham, og pludselig bliver han så slap. Om det er noget, han gør bevidst, eller han bliver bevidstløs eller hvad... Det ved man ikke på nuværende tidspunkt.

- De bliver bange for, at han har fået hjertestop, og så begynder de at vende ham om og tjekke ham.

- Vi er ikke af den formodning, at han har haft hjertestop.

Claus Danø oplyste også dengang, at Nordjyllands Politi selv havde underrettet DUP om episoden.