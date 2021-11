Politi var i livsfare da betjent skød og dræbte 24-årig

Da en politibetjent den 3. oktober sidste år skød og dræbte en 24-årig mand, der var i psykosetilstand, var det, fordi at politiet var i livsfare.

Det fremgår af Den Uafhængige Politiklagemyndigheds (DUP) redegørelse af sagen.

På baggrund af redegørelsen har Statsadvokaten i København og Rigsadvokaten besluttet at afslutte efterforskningen af sagen fra sidste år, hvor den 24-årige mand dræbte en 72-årig tilfældig borger med en kniv og gik til angreb på politiet.

Efterforskningen mod fire politibetjente afsluttes, da der ikke er rimelig formodning om, at de har begået noget strafbart.

Det var en lørdag eftermiddag, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi klokken 15.57 modtog en anmeldelse om, at en person i bar overkrop kom gående på Enighedsvej i Nykøbing Falster med to køkkenknive i hånden.

Seks minutter efter anmeldelsen var fire politibetjente nået frem til stedet, hvor de gentagne gange bad manden lægge kniven fra sig. Alle fire havde trukket tjenestepistolen frem.

Den ordre nægtede manden at adlyde. Han valgte derimod at stikke sig selv i nakken og kaste en kniv efter politibetjentene.

Nogle minutter senere gik det helt galt, da manden gik hen mod en ældre mand og stak ham med kniv i halsen, for derefter med kniven hævet i hånden at løbe direkte mod en af politibetjentene.

Det var her betjenten valgte at afgive skud, men han fik funktionsfejl, og ingen skud blev afgivet i første omgang, men i anden omgang lykkedes det ham at affyre de dræbende skud fra en afstand på cirka to meter.

Det fremgår af redegørelsen, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Den 24-årige mand blev skudt af politiet efter han stak en ældre mand ned i et lyskryds. Privatoptagelse. Redigering: Kristian Hansen

En af betjentene har forklaret, at der var mange mennesker omkring dem hele tiden, og at det var folk på alle gadehjørner, og flere kørte rundt i bil.

Derfor var det betjentens indtryk, at det fra starten var uforsvarligt at afgive skud på grund af de mange mennesker, som gjorde det svært for betjentene at placere sig rigtigt.

Varselsskud ville ikke have stoppet manden grundet hans tilstand, og hvis de dræbende skud ikke var blevet afgivet, var manden nået frem til en af politibetjentene med kniven i hånden, har betjentene også forklaret.

I alt fire skud blev afgivet. Alle fra den samme betjent. Den 24-årige blev bragt til Nykøbing Falster Sygehus, men hans liv stod ikke til at redde.

Ifølge TV2 Øst, som efterfølgende talte med den 24-åriges bror, var den 24-årige i en psykose forårsaget af stoffer.

Politiklagemyndigheden skriver i redegørelsen, at den ikke har bemærkninger til politiets håndtering af episoden.