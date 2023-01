Politi: 'Vi er stadig til stede'

Kriminalteknikere, retsmedicinere og talrige politifolk har hele mandagen været til stede på Tycho Brahes Allé på Amager efter fundet af en død mand tidligt mandag morgen.

Hunde søgte efter spor flere steder både i gaden og i gården omring stedet, hvor den døde blev fundet. Foto: Kenneth Meyer

Københavns Politi fik en anmeldelse klokken 05.44 om, at en mand var fundet død i en port, oplyste de. De meldte også ud, at det var tidligt at sige noget om omstændighederne. Men herefter lød det fra Københavns Politi, at de efterforskede dødsfaldet 'som mistænkeligt', men ikke kunne gå i yderligere i detaljer.

Mandag eftermiddag er meldingen på Twitter, at politiet fortsat er til stede.

- Vi arbejder på at klarlægge de nærmere omstændigheder, lyder det.

Politiets teknikere var i gang i timevis i området. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet har været på stedet i flere timer og har set, hvordan kriminalteknikere er gået til og fra en stor, blågrå dør i porten. Også retsmedicinere har været i porten inden for det afspærrede område og har holdt et indledende ligsyn.

Vågnede ved blå blink

Et ægtepar siger til Ekstra Bladet, at de vågnede ved blå blink nede fra i gaden og så, at der var masser af politi, og at hele gaden var spærret af. Også en børnehave lå inden for afspærringsområdet, og lokalerne har stået tomme hele dagen.

Senere på morgenen var politifolk rundt og spørge folk, om de havde hørt noget eller set noget fra porten tidligere på morgenen.

- De spurgte, om vi blandt andet havde hørt noget skænderi, fortæller ægteparret.

En kvindelig beboer i ejendommen fortæller, hvordan hun fra et vindue tidligt i morges så, at politiet havde rejst et hvidt telt for enden af porten, som fører ind til gården, og at det vrimlede med politi.

Da hun skulle på arbejde og spurgte politiet, om hun kunne afhente sin cykel inde i gården, fik hun et klart nej.

Ved 13-tiden ankom en hvid rustvogn fra Beredskabet, som blandt andet har såkaldt rustkørsel for politiet, og den afdøde i porten blev kørt bort.

Rustvognen ankom mandag eftermiddag, og den afdøde blev båret ud. Foto: Kenneth Meyer

