Politi: Vi har informationer nok om bil

Politiet har fået den information, de skal bruge, i jagten på den sorte bil, som Nordjyllands Politi har eftersøgt i forbindelse med den 22-årige Mia Skadhauge Stevns forsvinden.

'Vedr. forsvindingssag: Vi har fået nok informationer ind vedrørende det eftersøgte køretøj, som vi arbejder videre med. Tak for jeres hjælp. Efterforskningen i sagen,' skriver Nordjyllands Politi i et opslag på Twitter.

Ordensmagten understreger dog, at de stadig gerne modtager informationer om andet i sagen.

'Vi er naturligvis stadig interesserede i andre informationer i sagen, der skal gå til telefon 114,' lyder det videre.

Steg ind i bil

22-årige Mia Skadhauge Stevn er ikke set siden søndag morgen omkring kl. 06 hvor hun blev set stige ind i en sort personbil ved Netto på Vesterbro i Aalborg, efter at hun havde forladt festgaden Jomfru Ane Gade kort forinden.

Det er informationer om denne sorte bil, som politiet har ønsket. Foto: Nordjyllands Politi

Godt humør

Ifølge politiet var Mia Skadhauge Stevn i godt humør, da hun forlod Jomfru Ane Gade efter en bytur søndag morgen.

- Hun har været i byen med en veninde, der er taget hjem tidligere på aftenen. Der er ikke noget usædvanligt ved hendes tilstand, der ad den vej giver anledning til bekymring, har vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi tidligere sagt.

At den 22-årige ikke er til at komme i kontakt med er samtidig meget usædvanligt, da hun har et godt forhold til sine forældre, fortalte vicepolitiinspektøren videre.

- Der er et godt forhold mellem hende og forældrene, og hun plejer altid at give lyd fra sig enten via sms eller telefonopkald. Det tror jeg, at vi alle kender som forældre, at når det afviger fra normalen, så bliver vi bekymrede.

Politiet arbejder ud fra en formodning om, at den mørke bil kan være en pirattaxa og at Mia Skadhauge Stevn kan være blevet udsat for en forbrydelse.