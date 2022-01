Politi: ’Vi jagter dem dag og nat’

Det er stadig ikke lykkedes politiet at anholde de to efterlyste mænd mistænkt for at stå brutal nedskydning af 22-årig sidste uge

Den 20-årige Ali Yildirim og 25-årige Kenny V. Jensen bliver fortsat jagtet intenst af politiet, som mistænkte i drabet på 22-årige Serdal Bas, der mistede livet efter at være skudt ned på åben gade 28. december i Brøndby Strand.

Det oplyser efterforskningsleder ved Vestegnens Politi Ole Nielsen mandag til Ekstra Bladet.

15-20 henvendelser

- Vi leder efter dem med alle de midler, vi har. Vi jagter dem dag og nat, forklarer han og oplyser, at der indtil videre er kommet omkring 15-20 henvendelser fra offentligheden, hvor af flere har været særdeles brugbare dog uden at bære frugt.

Vestegnens Politi har også tidligere opfordret de to mistænkte til at melde sig selv, men indtil videre har de ikke, hverken selv eller via en advokat, henvendt sig, fortæller Ole Nielsen.

Likvidering ved højlys dag

Ifølge vidner til drabet der foregik lidt efter kl. 13 i nærheden af et parkeringsanlæg i Hallingparken, løb to mænd målrettet op til det 22-årige offer og afgav skud, inden de forsvandt.

Det er politiets indtryk at Ali Yildirim og Kenny V. Jensen tydeligt optræder på videoovervågning indsamlet efter drabet, og politiet kunne derfor allerede dagen efter skudepisoden udsende en efterlysning, hvor de bad offentligheden om hjælp med at finde de to mistænkte.

Politiets teknikere arbejdede på gerningsstedet efter, at den 22-årige blev ramt af skud. Han blev bragt til hospitalet, men hans liv stod ikke til at redde. Foto: Kenneth Meyer

Lokalt opgør

Motivet bag skudepisoden er endnu ikke klarlagt. Det tyder dog ikke på, at der umiddelbart er en sammenhæng mellem de mange skyderier, der ellers har hærget hovedstadsområdet i december.

Politiinspektør ved Vestegnens Politi Allan Nyring har tidligere udtalt, at de arbejder ud fra tesen om, at drabet er et led i et lokalt opgør, der muligvis kan kædes sammen med en skudepisode 17. december i Ulsøparken, hvor en 25-årig mand blev ramt af skud, men overlevede.