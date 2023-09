Politi: Vi tager de oplagte mål ud af ligningen

Det er i et forsøg på at mindske risikoen for nye angreb på oplagte steder, at Københavns Politi mandag har gjort det ulovligt at opholde sig på tre specifikke adresser i hovedstadsområdet.

Sådan lyder det fra politiinspektør Tomas Marko Juhl fra Københavns Politi på et pressemøde mandag aften.

Det ene af stederne er på Svanevej 5, hvor der lørdag skete en eksplosion ved Hells Angels' klublokale.

- Vi synes med sprængningen, at konflikten har fået et nøk op. For os er det uacceptabelt. Vi hverken kan eller vil finde os i, at borgernes sikkerhed og tryghed er på spil, og så bliver vi nødt til at bruge de ting, vi har i værktøjskassen.

- Det vigtigste for os er sikkerhed og tryghed. Vi vil gerne undgå, at der kommer flere anslag mod de her bandetilholdssteder. Når der ikke er nogen, de steder, så er der heller ikke nogen at ramme, siger Tomas Marko Juhl på pressemødet.

Alle de tre steder, som det de kommende to uger bliver ulovligt at opholde sig, er Hells Angels-klublokaler.

Det skyldes ganske enkelt, at den anden part i konflikten ikke på samme måde har faste opholdssteder, siger Tomas Marko Juhl.

Der er her tale om den forbudte bande Loyal To Familia.

- Hvis den anden part havde det (faste opholdssteder, red.), havde vi formentlig også lukket deres. Vi ved jo godt, hvor de opholder sig, og de steder besøger vi jævnligt.

- Der kan altid være en risiko for, at banderne spreder sig til andre steder, men det er klart, at vi lukker stederne, så vi tager de oplagte mål ud af ligningen, lyder det fra politiinspektøren.

Hells Angels og Loyal To Familia holder ikke kun til i hovedstadsområdet, og Tomas Marko Juhl siger på pressemødet, at Københavns Politi samarbejder med andre politikredse angående den igangværende konflikt.

- Det er op til de enkelte politikredse at vurdere, om man vil lave lignende tiltag, og dem er vi selvfølgelig i dialog med i samarbejde med National enhed for Særlig Kriminalitet, siger politiinspektøren.