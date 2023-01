Politi: 'Voldsom hændelse'

En person er blevet overfaldet ude på Dragør Fort, oplyser Københavns Politi på Twitter.

Tidligere oplyste vagtchef ved Københavns Politi Dyre Sønnicksen til Ekstra Bladet, at der ikke er fare for personer i området.

Det er fortsat småt med informationer, og politiet oplyser, at de er 'ved at danne sig et overblik'.

Politiet oplyste dog på Twitter, at de har 'situationen under kontrol' uden at uddybe, hvad det dækker over.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger undersøger politiet området med hunde.

Ekstra Bladet følger sagen ...