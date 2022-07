Politiaktion: 19-årig stukket med kniv

Både til- og frakørsel Lundtofte ved Helsingørmotorvejen er torsdag aften spærret grundet politiets efterforskning i forbindelse med et knivstikkeri ved Lundtofteparken

Nordsjællands Politi er torsdag aften massivt tilstede ved Lundtofteparken og ved til- og frakørsel 15 Lundtofte på Helsingørmotorvejen.

Det bekræfter vagtchef hos Nordsjællands Politi Jakob Tofte over for Ekstra Bladet.

Det massive opbud skyldes, at man efterforsker et knivstikkeri, hvor en 19-årig mand er blevet stukket med kniv. Han er ifølge politiet uden for livsfare.

Politiet oplyser, at offeret og gerningsmanden har et forudgående kendskab til hinanden.

- Vi kommer til at være derude resten af aftenen og nok også ud på de tidlige nattetimer i hvert fald, siger Jakob Tofte.

- Lige nu har vi noget af motorvejen spærret i forbindelse med noget hundesøgning, men der bliver ikke ved med at være spærret. Vi arbejder primært ved Lundtofteparken i Lyngby, lyder det.

Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen.