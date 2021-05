Københavns Politi afblæser politiaktion, der viste sig at være et skud fra en nærliggende skydebane

Københavns Politi har nu afblæst en større politiaktion ved Fasanskoven på Amager.

Her undersøgte de tidligere på dagen et mistænkeligt forhold, der blev anmeldt til politiet klokken 12.18.

Politiet skriver på Twitter, at det 'mistænkelige forhold' viste sig at være et skud fra en nærliggende skydebane.

Fasanskoven er en del af Amager Fælled, der er et større naturområde.

