Politiaktion: Anmeldelse om knivstik

Københavns Politi er til stede med flere patruljer på Nordre Fasanvej nær Mariendalsvej på Frederiksberg, efter de har modtaget en anmeldelse om knivstik. En person er kørt til hospitalet med overfladiske skader.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Martin Kajberg.

- Jeg vil ikke rent polititaktisk kommentere på, hvad vi har til stede derude helt præcist, og hvad vi gør, men vi har reageret på en anmeldelse om knivstikkeri, og lige nu er vi til stede derude, og vi er ved at undersøge helt præcist, hvad der er sket, siger han til Ekstra Bladet.

- Der er én person, der er kørt på hospitalet, umiddelbart med overfladiske skader.

Hvorvidt skaderne er påført med kniv, har vagtchefen ingen kommentar til, ligesom han heller ikke på nuværende tidspunkt vil oplyse, hvorvidt der er foretaget nogen anholdelser.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der blandt andet er en indsatslederbil og patruljevogne på stedet, og at nogle betjente befinder sig i en opgang. Han fortæller også, at en hundepatrulje er ankommet til stedet.

