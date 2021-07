Politiaktion: Mand skudt med luftgevær

42-årig blev skudt med hvad der formodes at være et luftgevær, men er uden for livsfare

Politiet rykkede lørdag eftermiddag ud til en episode i den fynske by Skallebølle efter en anmeldelse om, at en 42-årig mand var blevet skudt.

Anmeldelsen faldt 12.55, og det var den 42-årige mand selv, der ringede til alarmcentralen. Det skulle hurtigt vise sig, at der formentligt var tale om et skud fra et luftgevær.

- Der har været nogle uoverenstemmelser i en gruppe, som har ført til, at den ene blev påført et skud med et luftgevær, siger vagtchef Henrik Strauss ved Fyns Politi til Ekstra Bladet.

Da politiet bevæbnet med maskinpistoler ankom til gerningsstedet på Odensevej, anholdte de to mænd på henholdsvis 30 og 36 år.

- De to mænd vi anholdte er stadig i vores varetægt, siger Henrik Strauss til Ekstra Bladet.

Den 42-årige blev fragtet til Odense Universitetshospital efter episoden, og er uden for livsfare.

Politiet ved ikke stadig ikke med sikkerhed, hvilket våben der var tale om.

- Vi har en formodning om, at der var tale om et ganske almindeligt luftgevær, som man kender det. Men jeg kan ikke sige noget om kaliberen på geværet eller lignede på nuværende tidspunkt, siger Henrik Strauss afsluttende.