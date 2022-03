Politiaktion på svensk gymnasium: En person anholdt

En større politiaktion er i gang på et gymnasium i Malmø, hvor to er såret og en person er blevet anholdt. Ifølge skolens rektor er der foregået 'dødelig vold' på skolen

Svensk politi er mandag sidst på eftermiddagen til stede med en større politistyrke ved gymnasiet Malmö Latin i Malmø. Det skriver flere svenske medier, herunder SVT.

Det er endnu uvist, hvad der er sket.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 17.12, og klokken 18.30 skriver de på deres hjemmeside, at de to sårede er kørt med ambulance til sygehuset, og at de ikke kan oplyse yderligere om deres tilstand.

Derudover meddeler de, at en person er anholdt, og at de nu har kontrol over situationen.

Vidne: Politi med trukne våben

SVT's reporter på stedet har talt med elever på skolen, der skal have fortalt, at politiet kom ind med trukne våben og evakuerede skolen. Heller ikke eleverne vidste, hvad der var sket.

Aftonbladet har talt med rektor på Malmö Latin Fredrik Hemmensjö, som kalder situationen 'fuldstændig forfærdelig'.

- Jeg ved kun, at der er tale om dødelig vold. Jeg ville ønske, at jeg vidste mere, siger han til mediet.

Det er endnu ikke bekræftet af svensk politi, at der er tale om dødelig vold.

Mistanke om alvorlig forbrydelse

Til Aftonbladet oplyser pressetalsmand for politiet i Skåne Rickard Lundqvist, at politiet arbejder på at finde ud af, hvad der er sket.

- Alt tyder på, at det er sket inde i skolens lokaler, men vi har ikke flere oplysninger nu. Hændelsen er endnu ikke klassificeret, men efterforskes i øjeblikket som en mistanke om en alvorlig forbrydelse, siger han.

På politiets hjemmeside skriver de, at flere ambulancer blev rekvireret gennem alarmcentralen.

Forberedte musical

Eleverne, som SVT har talt med, har fortalt, at de var på skolen sent på eftermiddagen for at forberede en musical, og at der derfor var stor aktivitet på gymnasiet efter klokken 17.

Mediet skriver også, at politiet har bedt de elever, der var samlet foran skolen, om at tage hjem. Hele skolen er afspærret, lyder det fra SVT's reporter.

Både Aftonbladet og Expressen skriver, at der fortsat er elever inde på skolen, som opholder sig i klasseværelser.

Pressetalsmand hos politiet Evelina Olsson fortæller til Aftonbladet, at politiet efter nu arbejder på at afhøre vidner.

Opdateres ...