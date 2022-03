Politiaktion på svensk gymnasium: Flere personer såret

Flere ambulancer er sendt til et gymnasium i Malmø, hvor en større politiaktion er i gang. Politiet har mistanke om, at der kan være sket en alvorlig forbrydelse

Svensk Politi er mandag sidst på eftermiddagen til stede ved et gymnasium i Malmø med en større politistyrke.

Ifølge politiet er flere personer såret, og det er uvist, hvad der er sket. Det skriver det svenske medie SVT.

Til Aftonbladet oplyser pressetalsmand for Politiet i Skåne Rickard Lundqvist, at politiet arbejde på at finde ud af, hvad der hvor mange, der er såret.

- Alt tyder på, at det er sket inde i skolens lokaler, men vi har ikke flere oplysninger nu. Hændelsen er endnu ikke klassificeret, men efterforskes i øjeblikket som en mistanke om en alvorlig forbrydelse, siger han.

På politiets hjemmeside skriver de, at flere ambulancer er blevet rekvireret gennem alarmcentralen.

Det svenske medie skriver, at de har oplysninger om, at der skulle lugte brændt på stedet.

Opdateres ...