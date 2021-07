Politiaktioner mod hvidvask: Kriminelle har mistet milliarder

På få uger er 2,5 milliarder kroner beslaglagt hos kriminelle, der var ved at hvidvaske pengene med hjælp af kryptovaluta

Organiserede kriminelle har på få uger mistet godt 2,5 milliarder kroner, der var ved at blive vasket hvide gennem investeringer i kryptovaluta.

Det er Metropolitan Police i London, der ved to aktioner i juni og juli har beslaglagt det gigantiske beløb, som politiet mener stammer fra kriminelle aktiviteter.

24. juli beslaglagde politiets økonomiske enhed 'Economic Crime Command' knapt en milliard kroner i kryptovaluta, hovedsagelig i bitcoins, og en 39-årig kvinde blev anholdt. Hun blev sigtet for hvidvask og senere løsladt mod kaution, men skal møde i retten sidst i juli.

Tirsdag offentliggjorde Metropolitan Police en ny beslaglæggelse af kryptovaluta til en værdi af godt 1,5 milliarder kr. De to beslaglæggelser er de hidtil største i Storbritannien og blandt de største i verden.

Hvor stammer pengene fra?

Metropolitan Police har endnu ikke oplyst detaljer om, hvor de mange penge stammer fra, eller hvem de tilhører. Efterforskningen af den internationale hvidvaskaffære fortsætter.

Beslaglæggelserne sker på baggrund af efterretninger om transaktioner af kriminelle udbytter.

'For mindre end en måned siden beslaglagde vi 114 millioner pund i kryptovaluta. Vores efterforskning siden da har været kompleks og vidtrækkende. Vi har arbejdet hårdt for at spore pengene og identificere den kriminalitet, de stammer fra. Dagens beslaglæggelse er endnu et landmærke i efterforskningen, som vil fortsætte i måneder, siger efterforskeren Joe Ryan i en pressemeddelelse.

Kriminalkommissær Graham McNulty tilføjer: 'Udbytte fra kriminalitet bliver hvidvasket på mange forskellige måder. Mens kontanter stadig er 'konge' i den kriminelle verden, ser vi i stigende omfang, at organiserede kriminelle benytter kryptovaluta til at vaske deres beskidte penge.'

Graham McNulty siger, at politiet vil arbejde på at stoppe transaktionerne og identificere de kriminelle, der står bag: 'De, som kan forbindes til pengene, arbejder hårdt på at skjule sporene'.

Indtil de to gigantiske beslaglæggelser havde politiet i London hidtil beslaglagt 47 millioner pund, cirka 408 millioner kr., fra kriminelle i 2020 og 2021.

Danmark var med

Tidligere i juli oplyste det britiske 'National Crime Agency', at dansk politi havde deltaget i en operation, der afslørede en ministersøn fra Aserbajdsjan i at have besiddet godt fire millioner pund, knapt 35 millioner kr., fra hvidvask i Aserbajdsjan.

Suleyman Javadov, søn af den tidligere viceminister for energi, indvilgede efter lang tids pres i et forlig om at overdrage pengene til den britiske statskasse. Pengene stod indefrosset på fire bankkonti i Suleyman Javadovs navn. Til gengæld blev indefrysningen af andre 2,4 millioner pund ophævet.

Dansk politis rolle i sagen er ikke nærmere oplyst, men samarbejdet omfattede også politiet i Estland, Letland,Tyskland og Spanien.

'The Azerbaijani Laundromat' kaldes den organiserede hvidvask af kriminelle penge i det korrupte Aserbajdsjan.