Politialarm: Advarer om svindelnummer på Facebook

- Hej, kan du give mig dit telefonummer? :)

Beskeden kan måske virke uskyldig, men tikker den ind i indbakken efterfulgt af en smilende emoji, skal man være opmærksom.

Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

Politikredsen skriver, at beskeden er et spritnyt svindelnummer på Facebook. Målet er ganske simpelt. Tyveknægtene forsøger at få nappet ens oplysninger til NemID.

- Beskeden kommer fra en af dine nære venner, der fortæller, at du har vundet en konkurrence. Derfor vil gerningsmændene have fingrene i oplysninger til NemID, så præmien kan sendes. Men det er et svindelnummer, siger Christian Østergaard, vicepolitiinspektør i Sydjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Han understreger:

- Vi opfordrer borgere til IKKE at videregive oplysninger til NemID til nogen. Heller ikke, hvis dronningen eller statsministeren ringer.