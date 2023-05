Politianmeldt: Læge læste patient-oplysninger

En læge er blevet politianmeldt for at have lavet en lang række uberettigede opslag på patienter, og det afstedkom St. Bededag et hasteindkaldt retsmøde.

Her ønskede lægens advokat, at retten tog stilling til navneforbud på den pågældende.

Under det korte retsmøde i retten i Glostrup kom detaljerne i sagen ikke frem, andet end at lægens advokat Kåre Pihlmann oplyste, at sagen vedrørte opslag på patienter.

Han understregede, at sagen var på et indledende stadie, og at der stadig ikke var et tilstrækkeligt overblik over sagens omfang, om der kunne være tale om berettigede eller uberettigede opslag, eller om der eventuelt kunne være tale om nogle oplysninger, der automatisk poppede op i et it-system.

Annonce:

Han understregede, at denne sag kom på et uheldigt tidspunkt, fordi der netop har været omtale af personer i sundhedsvæsnet, der er bortvist eller er undersøgt for uberettigede opslag i journalen vedrørende den 13-årige pige, der blev bortført på Sydvestsjælland for tre uger siden.

- Timingen er umådelig uheldig for min klient, da det vil være nemt for den almindelige læser at slå de to sager i hartkorn, sagde Kåre Pihlmann.

Og han slog fast, at denne sag intet har med sagen om den 13-årige pige at gøre.

Advokat Kåre Pihlman ønskede, at retten beskyttede hans klient med et navneforbud. Trods protester fra Ekstra Bladet og BT fulgte dommeren advokatens begæring blandt andet på grund af sagens indledende stadie og hensynet til lægens arbejde. Det er uvist om sagen har haft nogle arbejdsmæssige konsekvenser for lægen på nuværende tidspunkt.

To blev bortvist

Det har fået konsekvenser i sagen om den 13-årige piges journal. I går oplyste Region Sjælland, at to ud af seks ansatte er blevet bortvist efter at have foretaget uberettigede opslag i den 13-årig piges journal. I fire øvrige sager har der ifølge Region Sjælland været tale om fagligt begrundede opslag, skrev Ritzau.

Endnu en bortvist for snageri i 13-årig piges journaler