Politibetjent angrebet med kniv i sydfransk by

En politibetjent er tidligt mandag morgen blevet angrebet af en knivbevæbnet mand i den sydfranske by Cannes.

Gerningsmanden er blevet 'neutraliseret' af andre politifolk.

Den betjent, der blev angrebet, er ikke fysisk skadet. Han blev reddet af en skudsikker vest, som han havde på.

Det skriver den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin, på Twitter.

- Politimanden, der blev stukket ned, er heldigvis ikke blevet fysisk såret takket være hans skudsikre vest, skriver Darmanin.

Ministeren tilføjer, at han vil tage til stedet mandag morgen for at vise sin opbakning til politiet og til Cannes.

Angrebet fandt sted uden for en politistation i Cannes.

Kilder i politiet oplyser til nyhedsbureauet AFP, at den ramte politibetjent sad bag rattet i en bil, der holdt parkeret udenfor politistationen.

Gerningsmanden åbnede døren og stak betjenten med en kniv. Manden sagde ifølge AFP's kilder, at han handlede 'i profetens navn'.

Den anholdte er algerisk statsborger, skriver avisen Le Figaro og tv-stationen BFM TV.

Ifølge Le Figaro har han opholdstilladelse i Italien. BFM TV rapporterer, at han ikke er kendt af fransk politi.

Ifølge begge medier er gerningsmanden født i 1984.

Politiet efterforsker sagen som et muligt terrorangreb, siger kilder til AFP.

Frankrigs trusselsniveau har været forhøjet, siden en bølge af jihadistiske angreb rystede landet i 2015.

Islamisk Stat har gentagne gange opfordret bevægelsens tilhængere til angreb mod soldater og politi Frankrig.

Omkring 250 mennesker er blevet dræbt i angreb på fransk jord i løbet af de seneste år. Bølgen begyndte med angrebet på satiremagasinet Charlie Hebdo i januar 2015.

Blandt de mest blodige var et angreb i Paris i november samme år, da 130 mennesker blev dræbt, og i hundredvis blev såret ved koordinerede angreb på Stade de France og på caféer i Paris' gader og spillestedet Bataclan.

På nationaldagen 14. juli 2016 kørte en tunesiskfødt mand en lastbil ind i folkemængden på Promenade des Anglais i Nice. 86 mennesker mistede livet, og flere end 400 blev såret.