Politibetjent dræbte 20-årig: Ville have brugt strømpistol

I Minneapolis går bølgerne højt, efter en politibetjent søndag skød og dræbte en 20-årig sort mand. Angiveligt ved et uheld

Søndag formiddag amerikansk tid blev en 20-årig mand ved navn Daunte Wright skudt af en politibetjent i Minneapolis, der angiveligt troede, at det var en strømpistol, hun brugte.

Det har medført voldsomme optøjer i Minneapolis, hvor der natten til mandag amerikansk tid angiveligt har været flere hundrede demonstranter på gaderne i Brooklyn Center, Minneapolis, hvor det fandt sted.

Det skriver The Guardian.

Politibetjente foran politistationen i Brooklyn Center natten til mandag amerikansk tid. Foto: Kerem Yucel/Ritzau Scanpix

Jeg taser dig

Den 20-årige mand sad i bilen med sin kæreste, da de blev stoppet af en patrulje for en trafikforseelse.

En video offentliggjort fra den pågældende betjents bodycam, et kropsbårent kamera benyttet af amerikanske betjente, viser, at to betjente stod ved bilen, da den tredje, kvindelige betjent går hen imod dem.

På videoen, som ses fra den kvindelige betjents synspunkt, ser man hende nærme sig bilen. Da manden kaster sig ind i bilen, råber hun 'jeg taser dig (bruger strømpistolen, red.), jeg taser dig' gentagne gange.

I hånden holder hun dog en pistol og ikke en strømpistol, og da hun trykker på aftrækkeren, udbryder den kvindelige betjent: 'Oh shit, I shot him (shit, jeg skød ham, red.)

En gruppe mennesker trøster en mand, der ligger på jorden under demonstrationerne i Brooklyn Center, Minneapolis. Foto: Stephen Maturen/Ritzau Scanpix

Voldsomme demonstrationer

Ifølge Reuters samledes store grupper af demonstranter foran Brooklyn Centers politistation, hvor det stod op med røg, da betjente affyrede gummikugler og tåregas mod demonstranterne, som svarede igen ved at kaste skrald og vandflasker mod politiet.

En anden gruppe demonstranter brød angiveligt ind i en større mængde butikker i et indkøbscenter og røvede nogle af dem.

Kun 16 kilometer fra det sted, hvor den 20-årige blev skudt, kører retssagen i øjeblikket mod politibetjenten Derek Chauvin, som er anklaget for at have dræbt George Floyd. Det har i sig selv medført mange demonstrationer det seneste stykke tid.

Udgangsforbud

Mandag aften dansk tid har Minneapolis' borgmester Jacob Frey indført udgangsforbud fra klokken 19 mandag aften til klokken 6 tirsdag morgen amerikansk tid.

Også søndagens optøjer medførte lignende tiltag, hvor Brooklyn Centers borgmester Mike Elliott indførte et udgangsforbud, der varede til klokken 06.00 mandag morgen, imens lokale skoler omlagde mandagens undervisning til at foregå online.