Politibetjent har fredag erkendt at have dræbt britiske Sarah

En politibetjent har fredag erklæret sig skyldig i drabet på britiske Sarah Everard.

Drabet på hende skabte vrede og et stort fokus i Storbritannien på, hvad landet bør gøre for at stoppe mænds vold mod kvinder.

Den pågældende betjent, 48-årige Wayne Couzens, har tidligere erkendt at have voldtaget og kidnappet hende. Og fredag har han altså også tilstået drab.

33-årige Everard blev kidnappet, da hun gik hjem fra en vens hus i det sydlige London 3. marts. Hendes lig blev senere fundet i et skovområde omkring 80 kilometer væk i det sydøstlige England.

En obduktion sidste måned fastslog, at hun døde som følge af kvælning.

Anklager Tom Little siger i retten, at betjenten før kidnapningen aldrig havde mødt Everard.

James Sturman, advokat for Couzens, fortæller, at betjenten angrer.

- Som han sagde denne morgen, vil han bære denne byrde resten af sit liv, og han har fortjent det. Hans ord var, 'jeg har fortjent det'.

- Han ved, at ofrene i denne sag er Everards pårørende, ikke ham, siger Sturman.

Den 29. september vil et retsmøde over to dage begynde. Her vil der blive taget stilling til strafudmålingen.

Sagen om Everard førte til demonstrationer i London og stor omtale på sociale medier, hvor kvinder selv har delt historier om at følge sig utrygge eksempelvis på vej hjem om aftenen.

Kort efter episoden præsenterede den britiske regering en række tiltag for at styrke sikkerheden for kvinder og piger på landets gader.

Blandt tiltagene er, at regeringen har afsat 25 millioner pund - 217 millioner kroner - til belysning og overvågning af gader.

Derudover har den lagt op til at indsætte civilklædte betjente på barer og natklubber. De skal hjælpe med at indsamle information om og udpege eventuelle gerningsmænd i nattelivet.