Politibetjent henrettet: - En åbenbaring

'En åbenbaring'.

Sådan beskrev Robert Fratta sin dødsdom blot to dage før, den var sat til at blive iværksat.

Den 65-årige mand, der arbejdede som polititbetjent forud for sin dom, havde ikke noget at sige til selve henrettelsen, men et par dage forinden, gav han et interview til Death Penalty Action.

Og her faldt de overraskende ord.

- Det har været en slags åbenbarende oplevelse for mig, på den måde at jeg aldrig rigtig har tænkt over dødsstraf, selv om jeg var politibetjent. Nu, hvor jeg selv går igennem det, kan jeg se, hvor latterligt hårdt det er for indsatte at blive udsat for det, siger han ifølge Newsweek.

Robert Fratta blev dømt til døden tilbage i 1996, efter at have bestilt drabet på sin kone to år tidligere. Men dommen blev i første omgang omstødt på grund af tvivl om berettigelsen af nogle af beviserne.

I 2009 gik sagen om, og han blev atter dømt til døden for sin forbrydelser.

Robert Frattas søn overværede henrettelsen, der foregik tirsdag i Texas sammen med blandt andre Andy Kahan, der er direktør i en forening for ofre. Sidstnævnte havde ikke ligefrem overbærende ord til overs for den henrettede fange.

- Han var en kujon i 1994, da han bestilte mordet på sin kone. Og her i aften 28 år senere var han stadig en kujon. Han fik muligheden for at række ud til sin søn, som, han vidste, var der. Men han valgte kujon-vejen. Han kunne have sagt undskyld, lød det fra Kahan.

Robert Fratta var den første dødsfange i Texas, der blev henrettet i 2023, men den anden i USA. Otte andre henrettelser er sat til at blive udført i Texas i løbet af året.