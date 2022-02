Politibetjent i koma: 21-årig tiltalt

En 21-årig flugtbilist er nu blevet tiltalt for at påkøre en 32-årig politibetjent, der blev ramt med så voldsom kraft, at han endte i koma og har mistet førligheden.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Påkørslen fandt sted 18. juni 2021, da den 21-årige fører ifølge tiltalen kørte over for rødt med en hastighed på mindst 80 kilometer i timen i krydset mellem Siilkeborgvej og Åby Ringvej. Betjenten befandt sig i krydset i forbindelse med, at politiet forsøgte at få standset bilen.

Manden er desuden tiltalt for at flygte fra stedet og dermed undlade at hjælpe den hårdtsårede betjent.

- Der er tale om en ganske alvorlig sag, hvor flere personers liv og førlighed blev bragt i fare, og hvor en politibetjent blev alvorligt kvæstet, var i livsfare og har ligget i koma i længere tid, siger anklager Bjørn Fogh Sørensen.

I dag er betjenten i bedring og ved bevidsthed, men er uden førlighed. Han er i gang med et genoptræningsforløb, hvor langtidsudsigterne endnu er uvisse.

27 andre lovovertrædelser

Den 21-årige fører er yderligere tiltalt for 27 forhold begået fra august 2020 til oktober 2021.

14 af dem handler ligeledes om overtrædelser af færdselsloven. Han er blandt andet tiltalt for tre gange at have kørt over for rødt, at have kørt i en busbane og have brugt en venstresvingsbane til at køre ligeud.

Derudover drejer otte af forholdene sig om overtrædelse af straffeloven. Han er blandt andet tiltalt for ulovlig tvang og vold mod en kvinde, tyveri, hærværk og ulovlig kontakt til indsatte i arresten.

Derudover er han tiltalt for overtrædelse af våbenloven, fyrværkeriloven og en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Anklagemyndigheden går efter mindst fire års fængsel.

Var allerede efterlyst

Efter påkørslen var den 21-årige flugtbilist efterlyst i to døgn, før han blev anholdt på en adresse i Brabrand i Aarhus V. Men allerede før påkørslen ville politiet gerne have fat i ham.

Ifølge hans far, som Ekstra Bladet tidligere har talt med, var han i forvejen efterlyst i forbindelse med en voldssag.

– Han var simpelthen så bange og nervøs, for han ville ikke sidde varetægtsfængslet, til de fandt ud af det hele. Det var det, han var mest bange for – at han blev fængslet, forklarede faren til Ekstra Bladet nogle dage efter påkørslen.

Ekstra Bladet talte desuden med den 19-årige medpassager i bilen. Han hævdede, at de ikke vidste, at de havde ramt en person, før de læste det i medierne.