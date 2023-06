Politibetjent skød og dræbte 17-årig: Nu er han sigtet

En 17-årig dreng blev tidligere på ugen skudt og dræbt af en politibetjent i Paris-forstaden Nanterre, efter at han nægtede at stoppe sin bil.

Nu er betjenten blevet sigtet for drab og er i den forbindelse også blevet varetægtsfængslet.

Det skriver Le Monde ifølge VG.

En video af hændelsen, der viser betjenten skyde drengen på klos hold, har siden floreret heftigt på sociale medier.

Ifølge BBC har betjenten sagt, at han følte, har var i livsfare.

Tusindvis deltager i mindeoptoget for den 17-årige dreng. Foto: Sarah Meyssonnier/Ritzau Scanpix

Kaos i gaderne

Episoden har de seneste dage skabt optøjer i de franske gader, og torsdag eftermiddag er der ifølge Ritzau meldinger om flere sammenstød mellem demonstranter og politi.

Politiet har affyret tåregas mod demonstranterne, der deltager i et mindeoptog for den dræbte teenager.

Enkelte demonstranter har ligeledes sendt kasteskyts mod politiet.

En kilde i politiet vurderer over for det franske nyhedsbureau AFP, at lidt over 6000 mennesker deltager i optoget, skriver Ritzau.

Politiet vurderer, at demonstrationen torsdag aften kan udvikle sig voldeligt, og myndigheder i Paris-regionen har besluttet at indstille busser og anden lokal transport fra klokken 21 og frem.

Natten til torsdag blev intet mindre end 150 personer anholdt for optøjer.