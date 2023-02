Politibetjent skød ved en fejl: - En tanketorsk

En politibetjent affyrede i efteråret 2021 et vådeskud på en politigård. Ingen kom til skade under hændelsen

Dommen er nu faldet i en sag, hvor en politibetjent i efteråret 2021 ved en fejl affyrede et skud på Sønderborg Politigård.

Det skriver JydskeVestkysten.

Ved retten i Sønderborg er den 33-årige mandlige betjent kendt skyldig i at have udvist grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten medfører.

Han er således blevet idømt at skulle betale 20 dagbøder af 200 kroner samt sagens omkostninger.

Trænede i våbenrummet

Hændelsen fandt sted i politigårdens våbenrum. Her opbevares betjentenes tjenestepistoler, og her kan man øve pistolgreb og fodstillinger - uden ammunition.

Det var netop det, den pågældende betjent var i gang med, da han fik affyret et vådeskud ind i et våbenskab.

- Det var en tanketorsk. Det kan jeg ikke komme udenom. Det er virkelig dumt. Jeg havde fulgt alle sikkerhedsprocesser frem til det, forklarede han i retten, skriver Jydske Vestkysten.

- Ikke så godt

Betjenten beskrev i retten, at uheldet skete, da han og en kollega trænede med deres våben. Han afsluttede træningen og kom magasinet tilbage i pistolen, hvorefter han gav sig til at iagttage sin kollega, der stadig var i gang.

- Jeg stiller mig op på linje ved siden af ham og retter lidt på noget af det, han har gjort. Jeg siger, at han skal huske aftræk i skydestilling, og viser ham det.

- Og så går skuddet, fordi jeg har magasinet i igen. Det gav et okay stort skrald og vi bliver klar over, at det ikke var så godt, fortalte politibetjenten i retten.

Under retssagen erkendte betjenten de faktiske omstændigheder. Hans forsvarer mente dog ikke, at der var tale om 'grov forsømmelse', som betjenten blev kendt skyldig i.

Der var ingen, der kom til skade under uheldet.