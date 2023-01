Politibetjent tilstår serievoldtægter

En britisk betjent har tilstået at stå bag flere voldtægter og overgreb begået over en lang årrække

En uhyggelig sag har rystet det britiske folk, og stillet politiet i særdeles dårligt lys.

48-årige David Carrick har tilstået 49 lovovertrædelser, heriblandt 24 voldtægter.

Carrick arbejdede som politibetjent frem til oktober 2021, hvor han blev anholdt.

Det skriver BBC.

Flere grusomme sager

De fleste af forbrydelserne er blevet begået i Hertfordshire uden for London, hvor David Carrick boede.

Han tilstod 43 af forholdene allerede i december. Mandag indrømmede han at stå bag endnu en grusom sag, der blandt andet omhandler fire voldtægter og indespærring af en 40-årig kvinde i 2003.

- Carrick havde en rolle, hvor han var betroet med ansvaret for at beskytte offentligheden, men alligevel gjorde han i over 17 år i sit privatliv det stik modsatte, udtaler chefanklager Jaswant Narwal.

Lovovertrædelserne fandt sted fra 2003 til 2020. Det forventes, at endnu flere ofre vil stå frem.

Politiet undskylder

Sagen har fået det britiske politi til at give en offentlig undskyldning.

- Vi burde have opdaget hans mønster af krænkende adfærd, og fordi vi ikke gjorde det, missede vi muligheder for at fjerne ham fra organisationen, udtaler Barbara Gray, som er assisterende kommissær ved det britiske politi.

Hun erkender samtidig, at David Carricks position som betjent kan have bidraget til at forlænge hans ofres lidelser.

