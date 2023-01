Politichef dømt betinget fængselsstraf for stalking

Onsdag blev den tidligere politichef idømt en betinget fængselsstraf på 30 dage for at have misbrugt sin stilling og udsat sin ekskæreste samt flere af hendes bekendte for omfattende stalking

RETTEN I NYKØBING FALSTER (Ekstra Bladet): Onsdag eftermiddag afsagde retten en dom på 30 dages betinget fængsel til den tidligere politichef for at have misbrugt sin stilling til at overvåge sin ekskæreste.

Under domsafsigelsen forholdt den 61-årige mand sig bomstille, med blikket rettet stift mod dommeren og mundvigene pegende nedad.

Retten lagde vægt på, at politichefen misbrugte sin stilling i politiet til at foretage de uberettede opslag og derved både krænkede den offentlige ret såvel som den private for de forurettede.

Retten fandt, at enkelte forhold var foretaget i tjenstligt formål, hvorfor den tidligere politichef også blev frifundet i disse forhold.

- Vi må gå ud fra at de personlige forhold er gode efter 38 år i politiet, afsluttede retsformanden som endelig bemækning til, hvorfor dommen blev betinget.

Den nu dømte politichef udbad sig betænkningstid, inden han hastigt forlod retten.

Besættelse eller tjenstligt formål

Anklager Yasmin Jensen startede sin procedure med retorisk at fremhæve sagens afgørende spørgsmål: Var den 61-åriges handlinger ’besættelse eller med fagligt formål?’.

Hun argumenterede for, at der ikke var nogen tvivl om, at den nu dømtes opslag i politiets registre var uberettigede og sket uden tjenstligt formål.

- Der er tegnet et billede af en mand, der for alt i verden vil vide, hvor (den 47-årige kvinde, red.) er, hvad hun laver, og hvem hun er sammen med, sagde hun.

Politichefens forsvarer, Henrik Stagetorn, mente, retten skulle lægge vægt på den 61-åriges forklaring af handlingerne, hvor han i øvrigt erkender halvdelen af forholdene, han er tiltalt for.