Politichef for retten: Erkender delvist

En tidligere højtstående ansat hos Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi risikerer fængsel for formodet omfattende misbrugt af sin stilling til at anskaffe sig oplysninger om fire forskellige personer

RETTEN I NYKØBING FALSTER (Ekstra Bladet): En tidligere 61-årig politichef foretrak ikke en mine, da han tirsdag formiddag mødte op i retten, hvor han er tiltalt for misbrug af sin stilling til systematisk at overvåge fire formentlig intetanende borgere.

Anklagemyndigheden kræver den 61-årige mand idømt fængsel.

Den tidligere politichef var tirsdag formiddag iklædt grå jeans og grå sweater ud over en farverig, ternet skjorte. Den grå uldfrakke blev hængt på stolen, inden han tog plads.

Omfattende overvågning

Ifølge anklageskriftet, der blev læst højt af anklager Yasmin Jensen i retten tirsdag formiddag, er overvågningen blandt andet foregået ved, at den 61-årige misbrugte politiets systemer til at lave søgninger, der omhandlede personnumre, privatadresser og nummerplader.

Overvågningen foregik i en periode fra november 2019 til marts 2021.

Sagen involverer fire ofre. En 47-årig kvinde, en 47-årig mand, en 48-årig mand samt en kvinde, hvis alder er ukendt.

Den 47-årige kvinde er ifølge anklagen blevet udsat for mere intens overvågning af den 61-årige. Her skulle han have gjort brug af skjult GPS, skaffet sig adgang til opkaldslister ved et teleselskab samt fået adgang til personens iPad, Facebook og iCloud. I anklageskriftet står det også klart, at den 61-årige fulgte med i det samme offers færden i mindst 823 tilfælde.

Det var også det 47-årige kvindelige offer, der anmeldte den tidligere politichef til Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi. De overdragede sagen til en anden politikreds, da den nu tiltalte var ansat hos dem.

Nægter skjult GPS

Halvdelen af forholdene er efterforsket af politiet selv, men den anden halvdel er efterforsket af DUP (Den Uafhængige Politiklagemyndighed), da de er foregået i offentlig tjeneste.

Den tiltalte erkender sig delvist skyldig, kunne hans forsvarsadvokat Henrik Stagetorn oplyse.

Blandt andet nægter den 61-årige forholdene som berører brugen af skjult GPS, at skaffe sig adgang til opkaldslister og telespecifikation samt nogle af søgningerne i politiets søgesystemer. Det bestrides dog ikke, at der er blevet foretaget de søgninger, som falder ind under de nægtede forhold, men blot at de skete i en tjenstlig anledning.

Senere tirsdag får den 61-årige tiltalte mulighed for at komme med sin forklaring.

Ekstra Bladet følger sagen…