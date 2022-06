Politichef i Uvalde bliver suspenderet efter skoleskyderi

En politichef i Uvalde, der havde ansvaret for indsatsen under et dødeligt skoleskyderi på Robb Elementary School i maj, er blevet suspenderet.

Det oplyser Hal Harrell, der er driftsleder af skoledistriktet i en udtalelse.

Politichefen, Pete Arredondo, der nu er på såkaldt administrativ orlov, var ansvarlig for politiindsatsen under skoleskyderiet i maj. Her skød og dræbte en 18-årig mand 19 elever og 2 lærere på skolen.

Indsatsen fra politiet under skyderiet er af chefen for styrelsen for offentlig sikkerhed i Texas, Steven McGraw, blevet beskrevet som en 'ynkelig fiasko'.

Kritikken af politiet lyder blandt andet, at ordensmagten ikke greb ind med det samme, mens gerningsmanden befandt sig i et klasseværelse, hvor børn blev skudt og dræbt.

19 betjente ventede i over en time på en gang uden for klasseværelserne, inden et hold af betjente fra grænsepatruljen endelig stormede lokalet og dræbte gerningsmanden.

Den generelle praksis for politiet i sådanne situationer er at konfrontere gerningsmanden, selv hvis det bringer betjentenes liv i fare.

Pete Arredondo har forsvaret indsatsen i et interview med Texas Tribune. Han sagde, at det primære fokus var at redde så mange børn og læreres liv som muligt.

Han fortalte også, at betjente på stedet først fandt nøglen til klasseværelset, 77 minutter efter at massakren var startet.

Derudover sagde han til avisen, at han ikke så sig selv som ansvarlig for indsatsen på stedet, og at han ikke havde bedt politiet om at holde sig tilbage.

Chefen for styrelsen for offentlig sikkerhed i Texas har dog i en høring sagt, at døren ikke var låst, og at der ikke var beviser for, at betjentene undersøgte døren, mens andre betjente ledte efter en nøgle.

Skoleskyderiet i Uvalde har på ny sat gang i debatten om våbenlovgivningen i USA.

Et flertal af de amerikanske senatorer gav tirsdag ved en proceduremæssig afstemning støtte til, at et lovforslag om strammere våbenlovgivningen i USA kan gå videre til en afstemning i Senatet.

Borgmesteren i Uvalde har sagt, at Robb Elementary School skal jævnes med jorden.

Pete Arredondo erstattes af politikommissær Mike Hernandez.