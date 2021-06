Politichef: Kvæstet betjent ligger i koma

Den politiassistent, som fredag aften blev kørt ned i et vejkryds i det vestlige Aarhus, har stabiliseret sig men er stadigvæk ikke ved bevidsthed.

Det oplyser Gert Bisgaard, politiinspektør i Østjyllands Politi.

- Han er stabil, men ligger stadigvæk i kunstig koma, så det er svært at sige andet, end at hans situation ikke har ændret sig. Jeg vil ikke foregøgle nogen noget, så vi bruger med vilje ikke vendinger som, at han skulle være 'udenfor livsfare'. Meldingerne skal være ens, siger Gert Bisgaard.

Politiets eftersøgning af den 20-årige Mohamad Tarak Younes, som mistænkes for at have siddet bag rattet i den flugtbil, som ramte betjenten med høj hastighed i vejkrydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Åbyhøj, har endnu ikke givet udbytte.

Målrettet efterforskning

- Men vi arbejder stadigvæk målrettet med sagen, og har også i dag flere politifolk sat af til at finde frem til den mistænkte, og den passager, som vi også gerne vil tale med, siger Gert Bisgaard, som ikke vil oplyse, i hvilken retning efterforskningen bevæger sig.

- Folk, der måtte vide, hvor især den mistænkte befinder sig, eller ligger inde med andre oplysninger om ulykken, må meget gerne henvende sig til os, siger politiinspektøren.

Han har tidligere overfor Ekstra Bladet betegnet påkørslen som 'meget voldsom'.

I forbindelse med kollisionen pådrog den 31-årige politiassistent sig alvorlige skader. Han var til fods og var ude på vejbanen og i færd med at stille 'stop sticks' op i sammenhæng med en målrettet eftersættelse af den unge bilists køretøj, da han blev ramt på kroppen.

Bilist som sunket i jorden

Mohamad Tarak Younes var allerede på flugt fra politiet, da den dramatiske påkørsel skete.

Manden, der nu er efterlyst af politiet for at køre en betjent ned, har tidligere fortalt foran et rullende kamera, at han er kendt som vanvidsbilist, og ikke var bleg for at køre overfor rødt lys.

Den unge mand beskrives af politiet som 20 år, 185 centimeter høj, muskuløs og mørk i huden med sort, mellemlangt hår og skæg.

Den efterlyste passager er 19-årige Annas Ismail Sadik.

Ligger man inde med oplysninger i sagen, kan man kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.

- Vi er meget taknemmelige for de henvendelser vi allerede har fået. Vi har blandt andet været i kontakt med flere vidner, der var til stede i vejkrydset, da påkørslen skete, siger Gert Bisgaard.

