Politichef om rocker-udmelding: 'Ikke overrasket'

Satudarah afviser, at der er bandekonflikt - politiet vurderer, at grupperne har brugt våben

Med oprettelsen af visitations-zoner i tre politikredse og opholdsforbud i to rocker-klubhuse har politiet taget et massivt våben i brug mod en gryende rockerbandekonflikt.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i konfliktvurderingen fra Rigspolitiet. Her står blandt andet, at det er NEC’s vurdering, at der aktuelt verserer en voldelig konflikt mellem på den ene side Satudarah MC og NNV-Gruppen. Sidstnævnte har sit udspring på Nørrebro og i København Nordvest.

'Det er desuden NEC’s vurdering, at Satudarah MC og NNV-Gruppen som led i konflikten har anvendt skydevåben eller våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, eller har begået brandstiftelse', står der.

Numrene er udtryk for postnummeret til Nørrebro og til København Nordvest. Privatfoto

Ikke desto mindre afviste Satudarah i går onsdag, at de var i konflikt.

- SMC Danmark vil gerne afkræfte, at vi skulle være en del af nogen bandekonflikt. Derfor er vi ligeledes meget uforstående over for politiets tiltag om lukning af vores klubhuse', lød det i en mail fra en talsmand.

Satudarah mener ikke, at de er i konflikt. Arkivfoto: Mikkel Tariq Khan

Udmeldingen bliver dog i dag mest af alt mødt med tavshed fra politiet side.

Det er politiet i København, på den Københavnske Vestegn og på Sydsjælland, der har oprettet visitationszoner og forbudt ophold i klubhuse.

Vicepolitiinspektør Brian Belling, Københavns Politi siger, at han ikke har nogen kommentar til Satudarahs udmelding og tilføjer:

- Vi holder os til vores egne observationer, og de danner baggrund for vores konfliktnotat.

I fredags i København blev der således affyret flere skud mod en gruppe personer, som opholdt sig ved en kiosk på Ruten i Tingbjerg. I tirsdags blev der skudt ved en kiosk på Bisiddervej i København Nordvest, har politiet oplyst i forbindelse med baggrunden for visitationszonerne.

På Vestegnen lyder der et 'ingen kommentarer' fra politigården i Albertslund om rockerklubbens konflikt-benægtelse.

Og på Sydsjælland vil politiinspektør Kim Kliver alene sige om Satudarahs udmelding.

- Det overrasker mig ikke.

- Hvorfor ikke?

- Jeg vil ikke kommentere det nærmere, svarer han.

Møde mellem bander

Noget peger dog på, at der har været mødeaktivitet i bande-kulissen. Ekstra Bladet har skrevet, at flere forskellige kilder med indsigt i miljøet uafhængigt af hinanden har haft holdt et møde omkring Svanemøllen i København, hvor repræsentanter fra både Satudarah og NNV var til stede. Det skete så sent som tirsdag aften.

Rockere har to huse

I Haslev på Sydsjælland har Satudarah MC West Area et tilholdssted. Politiets vurdering er, at der er en 'akut og betydelig risiko for, at personer med tilknytning til en bandegruppering fra Kbh. NV vil foretage angreb på adressen'. Det har haft betydning for politiets beslutning, at adressen ligger ud til en gennemkørende vej i et bebygget område, hvor folk kører til foreningslokaler m.m, skriver politikredsen.

På den københavnske vestegn har rockerklubben et klubhus på Lyngager i Brøndby. Men rockerne må altså ikke benytte husene foreløbigt frem til 1. december af frygt for angreb.

For hovedstadens vedkommende blev det, som tidligere kaldtes Tingbjerg-grupperingen, i sommer del af Satudarah. Dog er der ikke et egentligt klubhus i bydelen.

Store omkostninger

Et konfliktnotat fra politiet har i det hele taget store omkostninger for rockerbandemiljøet. Ikke alene på grund af forbuddet mod at bruge deres klubhuse, men også fordi et konfliktnotat kan have konsekvenser for bandefigurer i fængsel i forhold til udgange og prøveløsladelser.

