Politichef svarer igen efter overfald på muslimsk kvinde

- De seneste år er antallet af hadforbrydelser steget, og samtidig mener organisationer som Institut for Menneskerettigheder og Det Kriminalpræventive Råd, at der er store mørketal, da mange enten ikke anmelder hadforbrydelser, eller politiet afviser at efterforske sager som hadforbrydelser. Hvad har Socialdemokratiet gjort for at komme problemerne til livs og sikre, at hadforbrydelser bliver efterforsket som hadforbrydelser?

- Hvad gør regeringen for at sætte præventivt ind og forebygge, at overfaldene ikke sker?

- Sikandar Siddique fra Frie Grønne mener, at statsministeren må på banen og tage afstand fra overfald mod muslimske kvinder og understrege, at det er uacceptabelt, ligesom hun gjorde det i sommer med utryghedsskabende indvandredrenge. Hvad tænker statsministeren om det?

- Siddique foreslår, at regeringen sammen med resten af Folketinget allerede nu kommer med konkrete forslag til at komme problemerne til livs – fx ved at efteruddanne politiet i at håndtere sager af racistisk karakter. Hvad tænker Socialdemokratiet om det?

- Frie Grønne mener desuden, at Socialdemokratiet og flere partier på højrefløjen bærer en del af ansvaret for overfald mod muslimske kvinder ved bl.a. at stigmatisere tørklædet. Hvordan forholder Socialdemokratiet til den anklage?