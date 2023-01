Politichefs ekskæreste: - Jeg måtte flygte fra ham

Onsdag formiddag satte en 47-årig kvinde sig i vidneskranken og vidnede mod en tidligere politichef, som angiveligt skulle have stalket hende både under og efter deres forhold

RETTEN I NYKØBING FALSTER (Ekstra Bladet): - Der var rigtig meget mistillid fra hans side hele tiden. Jeg måtte tage bonner med hjem, når jeg havde været ude og handle. Jeg turde ikke andet.

Sådan lød det fra den 47-årige kvinde, hvis ekskæreste er tiltalt for at have udsat hende og flere bekendte for omfattende stalking.

Onsdag fortsatte sagen om den tidligere politichef, der tirsdag forklarede en noget anden side af sagen. Selv måtte han følge med i retsmødet fra et tilstødende lytterum af hensyn til vidnet.

Kvinden forklarede roligt, hvordan hun i starten af deres forhold syntes, han var ’helt fantastisk’.

- Kærligheden var overbrusende, så vi kunne klare hele verden på kort tid, sagde hun, men tilføjede at forholdet hurtigt uviklede sig til at være turbulent og præget af usikkerhed.

Annonce:

- Betjente er jo rigtig dygtige til at afhøre. Han afhørte mig om alle mulige underlige ting, for eksempel tidligere forhold, som jeg skulle stilles til ansvar for hele tiden, forklarede hun.

Forholdet fik herefter sit første brud, hvor hun blandt andet skiftede nummer to gange for at undgå kontakt.

Krisecenter

Kvinden fortalte, hvordan den tidligere politichef var vedholdende i at få kontakt til hende, og efter nogen tid, indledte de forholdet igen.

- Han er meget veltalende, og jeg faldt i med begge ben. Selvom vi havde været igennem mange ting, så var min kærlighed til ham ikke forsvundet.

- Vi lovede, vi ville slå en streg over det hele. Han havde jo også haft en anden kvinde inde i billedet i mellemtiden, som var ved at flytte ind hos ham.

Men hurtigt overtager de samme mønstre forholdet igen. Hun opdager udprintede opkaldslister fra hendes teleselskab, og han bliver samtidig mere og mere kontrollerende, hvilket resulterer i, at hun efter noget tid flytter på krisecenter med sin søn.

- Jeg måtte flygte fra ham.

Annonce:

- Politimanden kommer frem i ham

Ekskæresten modsagde politichefens forklaring fra dagen inden. Blandt andet nægtede hun, at hun havde indgået et forhold med en mand, til hvem de solgte en hestetrailer.

Ligeledes nægtede hun at have kendt til den GPS, han satte i hendes bil. Med andre ord, var der ifølge den tiltalte god grund til og forklaringer på alle hans handlinger, selvom han også indrømmede, at han var en ’forsmået’ og ’frustreret’ mand.

- Han er slet ikke behagelig at diskutere med, der kommer politimanden op i ham. Han var rigtig grim. Til sidst siger jeg til ham, han bliver nødt til at søge behandling, hvis forholdet skal fungere.