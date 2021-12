Politichefs formodning: Udenlandsk mand død i brandulykke

Politiet oplyser nu, at manden ifølge obduktionen døde som et resultat af kulilteforgiftning og brandskader i forbindelse med en voldsom brand i campingvogn

Politiet har en velbegrundet formodning om, at det var en mand uden fast bopæl i Danmark og dansk statsborgerskab, som mandag morgen blev fundet død i en næsten totalt udbrændt campingvogn på en mark i industrikvarteret ved Merkurvej i Kolding.

Det oplyser Torben Simonsen, vicepolitinspektør hos Sydøstjyllands Politi.

- Flere detaljer om mandens identitet kan jeg ikke på nuværende tidspunkt give, da vi endnu ikke er 100 procent sikre og ikke har underrettet mandens familie, siger Torben Simonsen.

Branden brød ud mandag klokken 5.18 og udløste en omfattende udrykning af politifolk, en læge og redningsmandskab.

I første omgang meldte Sydøstjyllands Politi ud, at der var usikkerhed om, hvorvidt der kunne ligge en forbrydelse bag branden, men efter en obduktion blev det i går fastslået, at politiet betragter det som en ulykke.

- Obduktionen viser foreløbig, at han ikke var død, før branden opstod, og at dødsårsagen er kulilteforgiftning og forskellige brandskader. Det er derfor vores hovedhypotese, at der var tale om en ulykke, siger Torben Simonsen.

Han ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvorfor manden befandt sig i en campingvogn i udkanten af Kolding.

- Men der er en god forklaring. Der er ikke noget mystisk i det, siger vicepolitiinspektøren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Afhørt har i årets sidste podcast besøg af en retsmediciner, der fortæller om sit arbejde. Hør podcasten herunder eller i din podcastapp.