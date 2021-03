Politiet: 4,8 tons genbrugstøj stjålet

To polske mænd anholdt - to andre efterlyst

4,8 tons tøj til en værdi af cirka 45.000 kroner er blevet beslaglagt i en sag om systematisk tyveri af genbrugstøj

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

To polske mænd på hhv. 26 og 27 år blev søndag aften anholdt i Roskilde umiddelbart efter at have tømt flere tøjcontainere for fyldte sække.

Mandag bliver de fremstillet i grundlovsforhør og kræves fængslet for organiseret tyveri fra velgørende organisationers containere med tøj og sko, som efterfølgende er smuglet ud af landet.

Anholdelsen er kulminationen på en større efterforskning med assistance fra både Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fra grænsekontrollen ved Øresund og i Gedser.

Gennem et stykke tid har efterforskere fulgt gerningsmændene på deres tyvetogter. Det fremgår af pressemeddelelsen.

Flere gange er mændene ifølge politiet blevet observeret køre ind i landet på en søndag, hvor de gennem halvandet døgn udelukkende har beskæftiget sig med tyverier, før de igen er kørt ud af landet med bilerne fulde af tøj.

To yderligere mistænkte efterlyses nu via de polske myndigheder.