Politiet advarer: Ældre borgere snydt for større pengebeløb

Flere ældre borgere i Nordsjælland er de seneste dage blevet udsat for bedrageri eller forsøg på bedrageri, hvor gerningspersonen udgiver sig for at være ansat i enten politiet eller borgerens bank.

I flere tilfælde er det lykkedes gerningspersonen at franarre borgerne for større pengebeløb, hvorfor Nordsjællands Politi nu går ud og advarer mod at overføre penge eller udlevere hævekort og personoplysninger til ukendte personer

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelse.

- Forbrydelser af den her karakter er et alvorligt problem, fordi de forurettede ofte bliver snydt for rigtig store pengebeløb.

- Tilmed er gerningspersonernes målgruppe typisk ældre borgere, og gerningspersonerne er meget ihærdige og veltalende, fortæller leder i afdelingen for Økonomisk Kriminalitet i Nordsjællands Politi, politikommissær Jesper von Bülow.

Smæk røret på

Politiet fastslår, at hverken de, andre offentlige myndigheder eller banker retter henvendelse til borgerne på den måde.

- Jeg vil derfor kraftigt appellere til borgere, der modtager sådan en henvendelse, om at afvise gerningspersonernes anmodning. Det letteste at gøre er faktisk bare at lægge røret på, siger Jesper von Bülow.

Politiet skriver i pressemeddelelsen, at de p.t. efterforsker sagerne intensivt. Derfor opfordrer Nordsjællands Politi til, at borgere med det samme tager kontakt til politiet, hvis de er antastet af en person med ovenstående modus operandi.

- Vi har flere gange været ude ved borgerne, når en gerningsperson har oplyst, at han/hun eller en 'kollega' vil dukke op på borgerens adresse for at afhente hævekort eller tilgå borgerens computer.

- Det har tidligere ført til, at vi har kunnet pågribe en gerningsperson i aktion, og derfor er det også et led i vores efterforskning, som vi fortsætter med at benytte, siger Jesper von Bülow.

Efterforsker på bagkant

Politiet oplyser, at det svært at efterforske bedragerisager som ovenstående på bagkant, hvorfor de opfordrer til at anmelde det med det samme, hvis de har mistanke om bedrageri.

- Derfor arbejder vi også på at forebygge disse forbrydelser, og her kan de ældre borgeres pårørende være til stor hjælp.

- Har man ældre borgere i sin familie, vil jeg anbefale, at man tager en snak med dem om ikke at udlevere nogen former for personlige informationer eller hævekort og ej heller at overføre penge til ukendte personer, slutter Jesper von Bülow.