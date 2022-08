Politiet advarer: Atter falsk bankmand på spil

Udgav sig for at være Emil fra banken og svindlede ældre for oplysninger

Det lykkedes tirsdag for en svindler i flere tilfælde at snyde sig til oplysninger om dankort og pinkoder.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport. Her beskrives det, hvordan politiet i løbet af eftermiddagen og aftenen fire anmeldelser fra borgere, der var blevet ringet op af en mand, der kaldte sig Emil Frandsen, og som udgav sig for at være medarbejder i Nordea eller Danske Bank.

Ekstra Bladet har tidligere talt med Herdis, der også har været udsat for denne form for svindel. Politiet har også forklaret, at gerningsmændene målrettet går efter de ældre.

Annonce:

Tirsdagens episoder på Sydsjælland og Lolland-Falster fulgte samme mønster. Her fortalte den falske bankmand at det var et sikkerhedstjek, og at det var nødvendigt at sikre borgernes dankort og tilhørende personlige koder, da der formentlig var et misbrug i gang fra udlandet.

I døgnrapporten beskrives det, hvordan bedrageren var så overbevisende, at det i alle fire tilfælde lykkedes ham at få udleveret de pågældendes dankort og som en service fra bankens side hentede han personligt betalingskortene.

Det er gået ud over fire kvinder i Næstved og omegn, og kort tid efter bedragerierne har tyven, hævet kontanter fra forskellige hæveautomater.

Politiet har gentagne gange advaret mod svindel, og en ny undersøgelse har blotlagt lidt af fænomenet 'ældresnyd'