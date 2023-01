Politiet advarer: Bølge af indbrud

Østjyllands Politi øger sin patruljering omkring flere større parkeringspladser i Aarhus. Det sker, efter at politikredsen har fået over 40 anmeldelser om indbrud i biler siden natten til fredag.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Umiddelbart tror vi ikke, at det er de samme gerningsmænd, der står bag alle indbruddene. Men vi skal have stoppet den her stime af tyverier, og vi håber, at borgerne vil hjælpe os, siger vicepolitiinspektør fra Østjyllands Politi, Gert Bisgaard, i meddelelsen.

Indbruddene er sket både i det centrale, vestlige og nordlige Aarhus.

I de fleste tilfælde har fremgangsmåden været den samme. Gerningsmændene har knust en rude og taget, hvad der ligger i bilen.

Gert Bisgaard siger også, at ud over at politiet vil patruljere mere omkring større parkeringspladser, intensiverer det også sin efterforskning.

Ser man noget mistænkeligt, eller har man oplysninger omkring indbruddene, opfordrer politiet til, at man kontakter dem på telefonnummeret 114.

Gert Bisgaard råder i pressemeddelelsen til, at man tømmer sin bil for alle værdier og tasker, inden man forlader den. Det er også en fordel at parkere et lyst sted.

Han mener også, at man eventuelt kan vise tyven, at der ingen værdier er i bilen ved at fjerne dækkenet i bagagerummet eller åbne handskerummet.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er antallet af anmeldelser af tyveri i kategorien 'fra bil, båd med videre' blevet mere end halveret fra 2011 til 2021, som er det sidste hele år, der er tal for.

I 2011 var der 33.584 anmeldelser i kategorien på landsplan. I 2021 var det faldet til 13.203 anmeldelser. Det svarer til lidt over 36 anmeldelser om dagen i gennemsnit.