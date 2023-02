Politiet advarer: De slår måske til i nat

Beboere i Syd- og Sønderjyllands politikreds opfordres til at låse landbrugsmaskiner inde.

Det er politiet, der sender opfordringen, fordi der har været en række tyverier i området i weekenden.

Det siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt til Jyske Vestkysten.

Mere specifikt har tyvene været ude efter meget dyrt og eftertragtet GPS-udstyr, der har været monteret på større landbrugsmaskiner.

Og vagtchefen mener altså, at tyveknægtene kan slå til i nat.

- Tyvene har det med at rykke lidt rundt og vælge nye steder, så det gælder for alle at gøre noget aktivt for at sikre det dyre GPS-udstyr, siger Erik Lindholdt.