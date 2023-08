Politiet advarer: Det er IKKE os

Telefonen ringer. Det er et dansk telefonnummer. Du svarer, og i den anden ende bliver du mødt af en robotlignende stemme, som påstår at være fra politiet.

Måske har du ikke selv oplevet det, men det har en del østjyder den seneste tid.

Derfor advarer politikredsen nu mod såkaldt spoofing, hvor udenlandske svindlere ændrer visningen af deres af nummer til et tilfældigt dansk nummer.

Franarrer oplysninger

Det er nemlig ikke Østjyllands Politi, som har haft travlt med at ringe op til borgere i politikredsen.

'Stemmen beder om, at man skal taste forskellige numre undervejs i et forsøg på at franarre dig dine penge og personlige oplysninger,' forklarer ordensmagten i et opslag på det sociale medie X.

'Opkaldet kommer IKKE fra os, og vi opfordrer til, at man straks lægger røret på, hvis man bliver ringet op af en lignende stemme,' lyder det videre.

Politiet opfordrer til, at man straks spærrer sine konti, hvis man er blevet franarret sine oplysninger, ligesom man bør melde episoden til politiet.