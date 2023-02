Politiet advarer: Det går tyvene efter

I centrum af Aarhus har et par bilejere været udsat for irriterende tyverier. Det seneste skete tirsdag eftermiddag

Tirsdag eftermiddag kunne en uheldig bilejer se, at der havde været indbrud i hans bil.

Og det kan tænkes, at det blev rimelig svært for bilens ejer at køre væk fra stedet efter opdagelsen, da det var rattet, der var blevet stjålet. Gerningspersonen var ikke gået efter andre værdigenstande.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

En række tyverier

Politikredsen vil nu undersøge sagen nærmere, da de har fået flere anmeldelser om tyverier af rat, sidespejle og fælge.

'Primært fra dyrere bilmærker', oplyser Østjyllands Politi.

Bilen fra den seneste sag holdt parkeret på Gustav Wieds Vej i Aarhus C.

Opfordring

Selvom det måske synes åbenlyst, opfordrer politiet til, at man altid låser sit køretøj, når man forlader det. Helst på parkeringspladser med belysning, eller som bliver overvåget.

Derudover anbefaler politiet, at man får sig en ratlås.

'I rattet sidder en airbag, som oftest er årsagen til, at de kan have værdi for tyvene at gå efter'.